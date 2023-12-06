Траты пермяков в 2023 году на вредные привычки выросли на 19%

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Расходы на алкогольную и табачную продукцию в первом полугодии 2023 года составили 2,3 тыс. рублей в месяц, в то время как в 2022 году — 1,9 тыс. рублей, за год увеличились на 19%, говорится в исследовании FinExpertiza. Аналитики сравнили динамику роста расходов россиян за первые полугодия 2023 и 2022 года, сообщает РБК.
Общие потребительские расходы в месяц на семью из трех человек жителей Пермского края увеличились на 7,9%. В 2022 данный показатель составил 59,5 тыс., а в 2023 — 64,3 тыс. рублей в месяц.
На кафе и рестораны жители Прикамья в 2023 году тратят около 1,6 тыс. рублей в месяц, что на 600 году больше чем в предыдущем. На 300 рублей выросли траты на посещение спортивных и культурных мероприятий. По статистике за первое полугодие 2023 траты на спорт и культуру в месяц составили 2,5 тыс. рублей в месяц.
Напомним, ранее сообщалось, что для того, чтобы накопить миллион рублей в Пермском крае, работник должен откладывать 11 лет. Однако 12,2% работающих жителей Прикамья не смогут и за 15 лет собрать миллион, сообщает исследование РИА Новости.