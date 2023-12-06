Траты пермяков в 2023 году на вредные привычки выросли на 19%

На кафе и рестораны жители Прикамья в 2023 году тратят около 1,6 тыс. рублей в месяц, что на 600 году больше чем в предыдущем. На 300 рублей выросли траты на посещение спортивных и культурных мероприятий. По статистике за первое полугодие 2023 траты на спорт и культуру в месяц составили 2,5 тыс. рублей в месяц.