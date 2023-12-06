У задержанного пермяка изъяты 3 килограмма мефедрона и 2 килограмма гашиша

Подозреваемого задержали в районе Коммунального моста. Злоумышленник не стал отпираться и рассказал полицейским, что спрятал пять свертков с наркотиками под обшивкой багажника. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли около 3 килограммов мефедрона и 2 килограммов гашиша.