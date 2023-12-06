У задержанного пермяка изъяты 3 килограмма мефедрона и 2 килограмма гашиша

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В Перми задержан 39-летний мужчина, у которого изъято несколько килограммов наркотиков. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД при поддержке бойцов спецназа и сотрудников полка ДПС отдела Госавтоинспекции УМВД России по Перми в конце августа задержали пермяка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Оперативники знали, что мужчина занимался доставкой особо крупных партий наркотиков на территорию региона из тайников-закладок в Подмосковье и Ленинградской области. В дальнейшем он должен был расфасовать запрещенные вещества на мелкие партии для последующего оборудования тайников.
Подозреваемого задержали в районе Коммунального моста. Злоумышленник не стал отпираться и рассказал полицейским, что спрятал пять свертков с наркотиками под обшивкой багажника. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли около 3 килограммов мефедрона и 2 килограммов гашиша.
Расследование уголовного дела продолжается, злоумышленник находится под стражей. Ранее гражданин не привлекался к уголовной ответственности, ему грозит до 20 лет колонии.