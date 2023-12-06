В аэропорту Перми задерживаются семь рейсов на прилет и вылет

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В международном аэропорту «Пермь» задерживаются семь рейсов. По данным онлайн-табло, позже вылетят лайнеры до Новосибирска, Барнаула и Москвы — время задержки составляет от 25 минут до двух часов.
На прилет задержались четыре рейса из Новосибирска, Барнаула, Москвы и Ярославля. Самолет из Барнаула опаздывает уже на три часа и 40 минут.
Около недели назад десятки пермяков не могли улететь в Санкт-Петербург. Причиной стал сильный снегопад в северной столице, парализовавший работу аэровокзала «Пулково».