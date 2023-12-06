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В пермском аэропорту вечером 6 декабря задерживаются рейсы

В аэропорту Перми задерживаются семь рейсов на прилет и вылет

6 декабря 2023, 11:29
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru

В пермском аэропорту вечером 6 декабря задерживаются рейсы

Один из рейсов опаздывает почти на четыре часа.

В международном аэропорту «Пермь» задерживаются семь рейсов. По данным онлайн-табло, позже вылетят лайнеры до Новосибирска, Барнаула и Москвы — время задержки составляет от 25 минут до двух часов.

Фото: онлайн-табло международного аэропорта

На прилет задержались четыре рейса из Новосибирска, Барнаула, Москвы и Ярославля. Самолет из Барнаула опаздывает уже на три часа и 40 минут.

Фото: онлайн-табло международного аэропорта

Около недели назад десятки пермяков не могли улететь в Санкт-Петербург. Причиной стал сильный снегопад в северной столице, парализовавший работу аэровокзала «Пулково».

«Не хватает места». Пермяки не могут улететь в Санкт-Петербург из-за снегопада
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#Общество#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт пермь
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