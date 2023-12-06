В Березниках простятся с убитым участником СВО

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В Пермском крае стало известно о гибели еще одного военнослужащего. По данным чиновников из Березников, рядовой Сергей Двинянинов был убит при исполнении служебных обязанностей. Конкретная дата не озвучена.
Прощание с участником СВО состоится 6 декабря в культурно-деловом центре на улице Льва Толстого, 50.
Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения сейчас неизвестны, как и точное количество погибших из Прикамья или в целом из России.