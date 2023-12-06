В ЕР сообщили о завершении работ по программе капремонта школ на 1384 объектах

Он рассказал, что в 19 субъектах Федерации, где готовность 35 объектов не достигает 60%, отмечаются риски по срокам капремонтов. В частности, в перечне отстающих присутствует Дагестан. Однако ситуация там уже улучшается — в республике осталось отремонтировать пять объектов. По три школы осталось в Алтайском и в Приморском краях, а также в Республике Удмуртии и Томской области.