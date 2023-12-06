В ЕР сообщили о завершении работ по программе капремонта школ на 1384 объектах

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Согласно заявлению Андрея Турчака — секретаря генсовета «Единой России» — еще в 46 субъектах Федерации готовность работ превышает 90%. В 1384 школах капремонт уже окончен. В этом году планируется завершить капитальные ремонты на 1765 объектах. 1535 из них будут отремонтированы на федеральные средства, а 230 — за счет финансирования из регионального бюджета.
Андрей Турчак заявил, что до конца года ремонт завершится. Он поблагодарил Минпросвещения, Министерство строительства, глав регионов, строителей и всех тех, кто участвует в реализации этой важной программы. Об этом информирует rostovgazeta.ru.
Он рассказал, что в 19 субъектах Федерации, где готовность 35 объектов не достигает 60%, отмечаются риски по срокам капремонтов. В частности, в перечне отстающих присутствует Дагестан. Однако ситуация там уже улучшается — в республике осталось отремонтировать пять объектов. По три школы осталось в Алтайском и в Приморском краях, а также в Республике Удмуртии и Томской области.
По данным, предоставленным министром просвещения Сергеем Кравцовым, с момента запуска программы капитального ремонта успели отремонтировать свыше 3 тысяч школьных зданий. Министр отметил успехи в реализации программы и назвал «Единую Россию» партией дела. Также глава министерства заявил, что поддерживает инициативу о продлении программы для детсадов, колледжей и детских учреждений отдыха с 2025 года. Но, для того чтобы это стало возможным, регионы должны обеспечить исполнение взятых на себя обязательств.
В числе прочего в рамках штаба провели обсуждение президентской программы по возведению новых зданий школ. В этом году согласно планам будет сдано 390 объектов.
Турчак отметил, что программа капитального ремонта школьных зданий, как и программы социальной газификации и формирования комфортной городской среды, пополнила список самых успешных и востребованных у населения.
В своем обращении к главам регионов и ответственным лицам секретарь генсовета попросил войти в графики и произвести сдачу объектов в запланированные сроки. Об этом информирует сайт ER.RU.
«Единая Россия» и Минпросвещения в этом году проведут еще один федеральный штаб, на котором регионы Российской Федерации из «красной» зоны должны будут отчитаться о текущей ситуации с вводом школ в эксплуатацию.
«В Пермском крае в январе 2023 года после капремонта открылись три школы. Это пермская школа № 77, а также корпуса пермских школ „Фотоника“ и „СинТез“.
В течение 2023 года работы по капремонту велись в двух школах. Первая — пермская школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков. Объект для пермяков знаковый и значимый, поскольку здание является памятником архитектуры, объём работ выполнен очень большой. Второй объект — капремонт специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Уральское подворье». К осени текущего года работы здесь были выполнены, закуплена мебель и техника.
В планах на 2024 год — провести ремонт 12 зданий школ. На эти цели выделяется почти 1,4 млрд рублей. Школы расположены в разных территориях Прикамья: Кишертском, Кочёвском, Нытвенском и других муниципальных округах. Отмечу, что основная задача проекта — это создание комфортных условий для наших детей, поэтому будем держать ход реконструкции на постоянном контроле», — рассказал депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Анатолий Маховиков.