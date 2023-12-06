В Казани начали судить похитителей 12,7 миллионов у матери погибшего из Гремячинска

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В Приволжском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении двоих участников группы мошенников, выманивших более 12,5 млн рублей у жительницы Гремячинска Валентины Нечаевой и ее дочери Кристины. Судя по картотеке дел суда, речь идет о задержанных в июле прошлого года Рамиле Идрисове и Нозиме Хоралиеве.
Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, дело было принято к рассмотрению в особом порядке. Дело будет слушаться в открытом судебном заседании, оно назначено на 11 декабря. Предварительное заседание прошло вчера, 5 ноября.
Каждому из них предъявлено обвинение в десяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и по одному эпизоду кражи, совершенной в особе крупном размере (ч. 4. ст. 158 УК РФ). Общая сумма ущерба, которую следствие инкриминирует Идрисову и Хоралиеву не раскрывается, в целом участники преступной группы обманным путем забрали у жителей разных регионов России более 15 млн рублей, из них 12,7 млн рублей — у Валентины Нечаевой из Гремячинска и ее дочери Кристины.
Как рассказала журналисту Properm.ru Нечаева, Идрисов и Хоралиев уже начали добровольно возмещать нанесенный ей ущерб. По словам женщины, сумма исчисляется десятками тысяч рублей, но она в десятки раз меньше украденных денег, полученных женщиной после гибели сына Артема в зоне СВО.
Как ранее сообщали в прокуратуре региона, эти двое участников преступной группы признали вину и подписали судебное соглашение со следствием, поэтому их уголовное дело было выделено в отдельное производство.
6 июля в Казани в съемной квартире были задержаны местные жители Динар Хасматулин, Тимур Мухситдинов, Нозим Хоралиев и Шамси Мамедов. Их этапировали после задержания в Пермь, где поместили в СИЗО. Во время расследования дела были задержаны еще четверо участников мошеннической схемы, трое их них — в Хабаровске. Сейчас расследование в отношении пяти не признающих вину обвиняемых продолжается, следствие не исключает, что в преступную схему было вовлечено больше людей.
В мае прошлого года задержанные и иные соучастники арендовали квартиру в Казани и организовали в ней штаб, из которого координировали операции по обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные счета. При обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. Сейчас следствие ведет розыск организаторов преступления.
В мае прошлого года стало известно, что мошенники похитили у Валентины Нечаевой и ее дочери 12,7 млн рублей. Большую часть денег женщина получила в качестве государственных выплат после гибели сына Артема в зоне СВО. Еще 1,5 млн рублей мошенники принудили взять в кредит, в том числе в Сбербанке. На момент передачи уголовного дела в суд Нечаева погасила все взятые по требованию мошенников кредиты.