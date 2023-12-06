В Казани начали судить похитителей 12,7 миллионов у матери погибшего из Гремячинска

6 июля в Казани в съемной квартире были задержаны местные жители Динар Хасматулин, Тимур Мухситдинов, Нозим Хоралиев и Шамси Мамедов. Их этапировали после задержания в Пермь, где поместили в СИЗО. Во время расследования дела были задержаны еще четверо участников мошеннической схемы, трое их них — в Хабаровске. Сейчас расследование в отношении пяти не признающих вину обвиняемых продолжается, следствие не исключает, что в преступную схему было вовлечено больше людей.