В Кемерове появится молодежное арт-пространство под мостом

Кроме того, специалисты оснастят пирс, который можно будет использовать как сцену или установить на нем экран для просмотра фильмов. Также будут установлены ограждение, освещение и система видеонаблюдения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность горожан. Мэр Кемерова отметил, что работы уже начаты под мостом.