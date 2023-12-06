В Кемерове появится молодежное арт-пространство под мостом

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В Кемерове в ближайшее время появится новое молодежное искусственное пространство под мостом. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
Интересное решение было принято в Кемерово — создать развлекательную зону прямо под мостом, пишет sibdepo.ru.
Будут установлены удобные сидения с покрытием из террасной доски, которые будут расположены на самом конусе моста, рассказал Дмитрий Анисимов.
Кроме того, специалисты оснастят пирс, который можно будет использовать как сцену или установить на нем экран для просмотра фильмов. Также будут установлены ограждение, освещение и система видеонаблюдения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность горожан. Мэр Кемерова отметил, что работы уже начаты под мостом.
«Я уверен, что это новое место оценят не только молодые люди, но и все жители города», — добавил Дмитрий Анисимов.