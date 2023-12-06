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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

В Кемерове появится молодежное арт-пространство под мостом

В Кемерове появится молодежное арт-пространство под мостом

6 декабря 2023, 13:30
Фото: Midjourney
В Кемерове будет создано молодежное арт-пространство под мостом, где будет установлены сидения, пирс, ограждение, освещение и видеонаблюдение для комфорта и безопасности горожан, что, по словам мэра Дмитрия Анисимова, оценят не только молодые люди, но и жители всех возрастов.

В Кемерове в ближайшее время появится новое молодежное искусственное пространство под мостом. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Интересное решение было принято в Кемерово — создать развлекательную зону прямо под мостом, пишет sibdepo.ru.

Будут установлены удобные сидения с покрытием из террасной доски, которые будут расположены на самом конусе моста, рассказал Дмитрий Анисимов.

Кроме того, специалисты оснастят пирс, который можно будет использовать как сцену или установить на нем экран для просмотра фильмов. Также будут установлены ограждение, освещение и система видеонаблюдения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность горожан. Мэр Кемерова отметил, что работы уже начаты под мостом.

«Я уверен, что это новое место оценят не только молодые люди, но и все жители города», — добавил Дмитрий Анисимов.

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