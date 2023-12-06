В Лысьве простятся с погибшим в ходе «ожесточенных боев»

На специальной военной операции был убит лысьвенец Артем Гостев. В администрации Лысьвы отмечают, что мужчины не стало во время «ожесточенных боев». Однако никаких дополнительных обстоятельств гибели или даты не сообщили. Прощание с военнослужащим состоится 7 декабря в 11:00 в лысьвенском КДЦ.