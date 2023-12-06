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На СВО во время «ожесточенных боев» погиб военный из Пермского края

В Лысьве простятся с погибшим в ходе «ожесточенных боев»

6 декабря 2023, 08:45
Фото: vk.com/lysvaadm / 1MI

На СВО во время «ожесточенных боев» погиб военный из Пермского края

Дата гибели военного неизвестна.

На специальной военной операции был убит лысьвенец Артем Гостев. В администрации Лысьвы отмечают, что мужчины не стало во время «ожесточенных боев». Однако никаких дополнительных обстоятельств гибели или даты не сообщили. Прощание с военнослужащим состоится 7 декабря в 11:00 в лысьвенском КДЦ.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения сейчас неизвестны. При этом мирные переговоры о завершении СВО также не проводятся.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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