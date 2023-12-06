В Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса в Пермском крае

Регион занимает 26 место в РФ по заболеваемости за 11 месяцев 2023 года. По уровню летальности от COVID-19 регион занимает 46 место по стране (за тот же период). Средний возраст умерших за прошлую неделю составляет 75 лет, у всех пациентов имелась тяжелая сопутствующая патология.