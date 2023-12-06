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В Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса в Пермском крае

В Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса в Пермском крае

6 декабря 2023, 13:56
Фото: Midjourney
Высокие показатели по COVID-19 были зафиксированы за прошлую неделю.

Минздрав Пермского края прокомментировал статистику по коронавирусу в регионе. Ранее стало известно, что за неделю с 27 ноября по 3 декабря выявлено 2,9 тыс. заболевших: 2,3 тыс. человек выздоровели, 10 — скончались.

В пресс-службе министерства пояснили Properm.ru, что такая статистика связана с тем, что в регионе хорошо ведется диагностика заболеваемости, у жителей Пермского края своевременно выявляется и диагностируется COVID-19.

Регион занимает 26 место в РФ по заболеваемости за 11 месяцев 2023 года. По уровню летальности от COVID-19 регион занимает 46 место по стране (за тот же период). Средний возраст умерших за прошлую неделю составляет 75 лет, у всех пациентов имелась тяжелая сопутствующая патология.

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#Коронавирус в Перми#Пермь#Коронавирус
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