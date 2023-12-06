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Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

В Перми несколько дней не могут найти девочку, ушедшую из реабилитационного центра

В Перми несколько дней не могут найти девочку, ушедшую из реабилитационного центра

6 декабря 2023, 03:23
Фото: vk.com/poisk342 / properm.ru
Местонахождение девочки неизвестно с конца прошлой недели.

В Перми пропала девочка-подросток. Мирослава Хатыпова, родившаяся в 2010 году, 2 декабря ушла из социально-реабилитационного центра «Милосердие», который находится в Индустриальном районе. Ориентировка о поиске девочки появилась в сообществе волонтеров «ПрикамьеПоиск» 5 декабря.

На вид девочке 16 лет, ее рост около 157 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза. Она была одета в черный спортивный костюм.

Если вы знаете, где находится пропавшая, сообщите об этом по телефонам 8 922 34567 02 или 112.

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#Пермь#Детский мир
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