В Перми несколько дней не могут найти девочку, ушедшую из реабилитационного центра

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В Перми пропала девочка-подросток. Мирослава Хатыпова, родившаяся в 2010 году, 2 декабря ушла из социально-реабилитационного центра «Милосердие», который находится в Индустриальном районе. Ориентировка о поиске девочки появилась в сообществе волонтеров «ПрикамьеПоиск» 5 декабря.
На вид девочке 16 лет, ее рост около 157 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза. Она была одета в черный спортивный костюм.
Если вы знаете, где находится пропавшая, сообщите об этом по телефонам 8 922 34567 02 или 112.