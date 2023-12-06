В Перми несколько дней не могут найти девочку, ушедшую из реабилитационного центра

В Перми пропала девочка-подросток. Мирослава Хатыпова, родившаяся в 2010 году, 2 декабря ушла из социально-реабилитационного центра «Милосердие», который находится в Индустриальном районе. Ориентировка о поиске девочки появилась в сообществе волонтеров «ПрикамьеПоиск» 5 декабря.