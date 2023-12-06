В Перми появился центр, где будут бесплатно лечить от бесплодия

На базе консультативно-диагностической поликлиники Пермской краевой клинической больницы открылся центр охраны здоровья семьи и репродукции. Цель центра — оказание медпомощи семейным парам и женщинам, которые готовятся к беременности. Помощь могут получить также мужчины и женщины при бесплодии.