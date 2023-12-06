В Перми появился центр, где будут бесплатно лечить от бесплодия

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
На базе консультативно-диагностической поликлиники Пермской краевой клинической больницы открылся центр охраны здоровья семьи и репродукции. Цель центра — оказание медпомощи семейным парам и женщинам, которые готовятся к беременности. Помощь могут получить также мужчины и женщины при бесплодии.
По данным краевого Минздрава, сейчас около 3 тыс. жительниц Пермского края страдают бесплодием. Направление в центр пациентки могут получить от лечащего врача из поликлиники или из женской консультации.
В пресс-службе краевого правительства отмечают, что в центре работают акушеры-гинекологи, эндокринолог, уролог-андролог, психотерапевт и терапевт.