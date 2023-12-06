properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

В Перми 5 декабря открыли центр охраны здоровья семьи и репродукции

В Перми появился центр, где будут бесплатно лечить от бесплодия

6 декабря 2023, 04:35
Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми 5 декабря открыли центр охраны здоровья семьи и репродукции

Направление для обследования в центре нужно получать у лечащего врача.

На базе консультативно-диагностической поликлиники Пермской краевой клинической больницы открылся центр охраны здоровья семьи и репродукции. Цель центра — оказание медпомощи семейным парам и женщинам, которые готовятся к беременности. Помощь могут получить также мужчины и женщины при бесплодии.

По данным краевого Минздрава, сейчас около 3 тыс. жительниц Пермского края страдают бесплодием. Направление в центр пациентки могут получить от лечащего врача из поликлиники или из женской консультации.

В пресс-службе краевого правительства отмечают, что в центре работают акушеры-гинекологи, эндокринолог, уролог-андролог, психотерапевт и терапевт.

Читайте также:
Как пермяки будут работать и отдыхать в 2024 годуПермский край остается в списке проблемных регионов по ситуации с ВИЧДепутаты одобрили выделение земель участникам СВО в Пермском крае
#Касается каждого#Медицина в Прикамье#Пермь
Подпишитесь
Свиньи, миллиард в порту и борьба за метанол. Интересное в арбитражном суде в ноябре
Сегодня, 06:05
В Казани начали судить похитителей 12,7 миллионов у матери погибшего из Гремячинска
Сегодня, 08:05
Ремонт дома на Комсомольском проспекте в Перми признали незаконной реконструкцией
Сегодня, 07:25
«Обалдела, стукнула его и закричала». Неизвестный нападает на пермячек в подъездах
Сегодня, 06:04
Горнолыжные курорты Прикамья закрываются из-за морозов
Сегодня, 07:41
Пермяки ломают елки и воруют с них новогодние игрушки. Что предпримет мэрия
Сегодня, 06:38