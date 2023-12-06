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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Перми проведён рейд, в ходе которого мигрантам вручали повестки в военкомат

В Перми проведён рейд, в ходе которого мигрантам вручали повестки в военкомат

6 декабря 2023, 13:52
Фото: 1MI
Также мигрантам рассказывали о праве заключить контракт с Минобороны.

В Перми сегодня, 6 декабря, сотрудники правоохранительных органов совместно с офицерами военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону провели рейд по мигрантам для постановки на воинский учет. О результатах рейда сообщают в военном следственном отделе СК России по Пермскому гарнизону.

В ходе рейда проведена проверка документов у лиц, недавно получивших гражданство РФ, в целях их постановки на воинский учет. Четверым получившим российское гражданство, вручены повестки о прибытии в военный комиссариат для постановки на воинский учет.

Кроме того, как отмечают в Пермском гарнизоне, «с указанными гражданами проведена работа по разъяснению им прав заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации».

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#Военная операция на Украине#Мигранты#Сво
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