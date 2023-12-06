В Перми проведён рейд, в ходе которого мигрантам вручали повестки в военкомат

В Перми сегодня, 6 декабря, сотрудники правоохранительных органов совместно с офицерами военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону провели рейд по мигрантам для постановки на воинский учет. О результатах рейда сообщают в военном следственном отделе СК России по Пермскому гарнизону.