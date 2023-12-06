В Перми проведён рейд, в ходе которого мигрантам вручали повестки в военкомат

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
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Updated Сегодня, 13:53
В Перми сегодня, 6 декабря, сотрудники правоохранительных органов совместно с офицерами военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону провели рейд по мигрантам для постановки на воинский учет. О результатах рейда сообщают в военном следственном отделе СК России по Пермскому гарнизону.
В ходе рейда проведена проверка документов у лиц, недавно получивших гражданство РФ, в целях их постановки на воинский учет. Четверым получившим российское гражданство, вручены повестки о прибытии в военный комиссариат для постановки на воинский учет.
Кроме того, как отмечают в Пермском гарнизоне, «с указанными гражданами проведена работа по разъяснению им прав заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации».