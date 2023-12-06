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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 04:58

В Перми температура воздуха опустилась ниже -22 градусов. Похолодание продолжается

В Перми температура воздуха опустилась ниже -22 градусов. Похолодание продолжается

6 декабря 2023, 04:57
Фото: 1MI
В крае в отдельных местах уже зафиксировано -27,5 градусов.

В Перми быстрое снижение температуры воздуха началось утром на фоне прояснения и установления штиля, похолодало до -22,8˚. Это первые -20˚ в нынешнем сезоне, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

По краю холоднее всего на северо-западе: в Гайнах -26,2˚, в Косе -25,5˚, и на северо-востоке — в Бисере -27,5˚, при этом похолодание повсеместно продолжается.

Сейчас наиболее сильные холода концентрируются в районе Надыма и Нового Уренгоя (здесь -42…-45˚) и на западе Ханты-Мансийского АО (-40…-43˚).

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#Общество#Погода#Неблагоприятные метеоусловия
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