В пермских МФЦ сократили сроки предоставления услуги по постановке на учет в детсад

В МФЦ говорят, что услуга по постановке детей на учет для направления в детский сад в отделениях «Мои Документы» пользуется популярностью. За 11 месяцев текущего года жители Прикамья обратились за ней более 3 тыс. раз. Получить услугу может один из родителей или законный представитель ребенка, для этого нужно взять с собой паспорт. Для оформления заявления понадобятся сведения о свидетельстве о рождении и регистрации по месту жительства ребенка.