В пермских МФЦ сократили сроки предоставления услуги по постановке на учет в детсад

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:45
Пермяки могут в электронном виде подать заявления и документы для постановки ребенка на учет в детский сад. Это стало возможным благодаря запуску в МФЦ модуля электронного взаимодействия с департаментом образования города Перми.
С помощью нового механизма предоставления услуги можно подать заявление только на постановку на учет в дошкольные учреждения на территории Перми. Но уже в следующем году систему планируется внедрить во всех муниципалитетах Прикамья.
Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»:
— Ранее документы из многофункциональных центров отправлялись в Департамент образования в бумажном виде с помощью курьерской доставки. На получение уведомления о постановке ребенка на учет уходило до 8 рабочих дней. С внедрением сервиса в присутствии заявителя заявление заполняется в электронном виде специалистом МФЦ, и документы направляются через систему электронного межведомственного взаимодействия. Результат постановки на учет выдается непосредственно в момент обращения, тогда как ранее гражданам приходилось повторно обращаться в МФЦ для его получения.
В МФЦ говорят, что услуга по постановке детей на учет для направления в детский сад в отделениях «Мои Документы» пользуется популярностью. За 11 месяцев текущего года жители Прикамья обратились за ней более 3 тыс. раз. Получить услугу может один из родителей или законный представитель ребенка, для этого нужно взять с собой паспорт. Для оформления заявления понадобятся сведения о свидетельстве о рождении и регистрации по месту жительства ребенка.
Сейчас в краевом МФЦ идет работа по переводу услуг в электронный вид. Для этого на базе учреждения в текущем году создан Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг. В будущем планируется перейти к предоставлению большинства госуслуг круглосуточно, без выходных и без личного присутствия пермяков.
По словам министра информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, правительство и президент России поставили задачу до 2030 года обеспечить предоставление 95% госуслуг в электронном виде. После перевода всех процессов в онлайн-режим можно будет отказаться от бумажных документов и сократить сроки их оформления. Таким образом, получение госуслуг станет более комфортным.
Для осуществления проекта Центр оптимизации анализирует текущее состояние государственных и муниципальных услуг, разрабатывает конкретные предложения по их цифровой трансформации и переводит услуги органов региональной и муниципальной власти в электронный вид. Ранее МФЦ также перешли на электронное взаимодействие с органами опеки и попечительства. Теперь можно не только подать заявление на выдачу разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, но и получить этот документ — все через МФЦ. Сотруднику центра останется только заверить разрешение.