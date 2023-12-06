В Петербурге полыхает здание Консерватории

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Здание находится на реконструкции, поэтому в нем не было людей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сначала пожар начался на первом этаже и распространился до четвертого. Через окна видно пламя и столбы дыма. Видеозаписи очевидцев показывают, что в течение первых 15 минут после возгорания пожарные еще не приехали на место происшествия. В результате пробок на улицах возле Консерватории.
На данный момент нет информации о пострадавших.