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Updated Сегодня, 12:44

В Петербурге полыхает здание Консерватории

В Петербурге полыхает здание Консерватории

6 декабря 2023, 12:42
Фото: 1MI
В центре Санкт-Петербурга здание Консерватории охватило сильное пламя.

Здание находится на реконструкции, поэтому в нем не было людей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сначала пожар начался на первом этаже и распространился до четвертого. Через окна видно пламя и столбы дыма. Видеозаписи очевидцев показывают, что в течение первых 15 минут после возгорания пожарные еще не приехали на место происшествия. В результате пробок на улицах возле Консерватории.

На данный момент нет информации о пострадавших.

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