В Петербурге полыхает здание Консерватории

Сначала пожар начался на первом этаже и распространился до четвертого. Через окна видно пламя и столбы дыма. Видеозаписи очевидцев показывают, что в течение первых 15 минут после возгорания пожарные еще не приехали на место происшествия. В результате пробок на улицах возле Консерватории.