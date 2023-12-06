В Санкт-Петербурге молодоженам отказали в росписи из-за традиционных русских костюмов

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Санкт-Петербурге регистрация брака молодоженам была сорвана из-за их выбора традиционной русской одежды.
В социальных сетях появились видео, на которых сотрудники ЗАГСа в городе не допустили пару к церемонии из-за того, что их костюмы были в русском стиле и казались неформальными. Молодожены из Крыма планировали провести свадьбу в этом стиле.
Когда они появились в Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной, сотрудники ЗАГСа отказались регистрировать роспись до тех пор, пока девушки не сняли кокошники. ЗАГС ссылался на правила дресс-кода, запрещающие карнавальную одежду, которая может скрывать личность или отличаться от фотографий в документах.
«Ридус» отправил запрос в Комитет по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга, но пока не получил ответ на вопрос о том, являются ли традиционные русские наряды карнавальными костюмами. Стоит отметить, что накануне пара из Башкирии провела свадьбу в национальных традициях в Москве на выставке «Россия», где сотрудники ЗАГСа предложили им такой формат празднования.