В Санкт-Петербурге молодоженам отказали в росписи из-за традиционных русских костюмов

«Ридус» отправил запрос в Комитет по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга, но пока не получил ответ на вопрос о том, являются ли традиционные русские наряды карнавальными костюмами. Стоит отметить, что накануне пара из Башкирии провела свадьбу в национальных традициях в Москве на выставке «Россия», где сотрудники ЗАГСа предложили им такой формат празднования.