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В Санкт-Петербурге молодоженам отказали в росписи из-за традиционных русских костюмов

В Санкт-Петербурге молодоженам отказали в росписи из-за традиционных русских костюмов

6 декабря 2023, 13:50
Фото: 1MI
В Санкт-Петербурге молодоженам отказали в росписи из-за традиционных русских костюмов, ссылаясь на нормы дресс-кода и запрет на карнавальные наряды.

В Санкт-Петербурге регистрация брака молодоженам была сорвана из-за их выбора традиционной русской одежды.

В социальных сетях появились видео, на которых сотрудники ЗАГСа в городе не допустили пару к церемонии из-за того, что их костюмы были в русском стиле и казались неформальными. Молодожены из Крыма планировали провести свадьбу в этом стиле.

Когда они появились в Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной, сотрудники ЗАГСа отказались регистрировать роспись до тех пор, пока девушки не сняли кокошники. ЗАГС ссылался на правила дресс-кода, запрещающие карнавальную одежду, которая может скрывать личность или отличаться от фотографий в документах.

«Ридус» отправил запрос в Комитет по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга, но пока не получил ответ на вопрос о том, являются ли традиционные русские наряды карнавальными костюмами. Стоит отметить, что накануне пара из Башкирии провела свадьбу в национальных традициях в Москве на выставке «Россия», где сотрудники ЗАГСа предложили им такой формат празднования.

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