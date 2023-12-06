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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

В школьника в Чусовом прилетело ограждение из-за попавшего в аварию автобуса

В школьника в Чусовом прилетело ограждение из-за попавшего в аварию автобуса

6 декабря 2023, 06:55
Фото: t.me/gibdd_159
Мальчика доставили в больницу.
Сюжет
Дтп

В Чусовом в аварии пострадал школьник. По данным пресс-службы ГИБДД Пермского края, 5 декабря около 17:50 рейсовый автобус «КАВЗ» врезался в столб, который упал на металлическое ограждение. Авария произошла у дома №1 по улице Матросова. Транспортом управлял 64-летний водитель.

Ограждение отбросило на 16-летнего парня — он шел рядом по тротуару. С травмами его госпитализировали в больницу. Пассажиры, которые ехали в рейсовом автобусе, не пострадали.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

Фото: t.me/gibdd_159
#Дтп#Пермь#Авария#Гибдд
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