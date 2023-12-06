В школьника в Чусовом прилетело ограждение из-за попавшего в аварию автобуса

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В Чусовом в аварии пострадал школьник. По данным пресс-службы ГИБДД Пермского края, 5 декабря около 17:50 рейсовый автобус «КАВЗ» врезался в столб, который упал на металлическое ограждение. Авария произошла у дома №1 по улице Матросова. Транспортом управлял 64-летний водитель.
Ограждение отбросило на 16-летнего парня — он шел рядом по тротуару. С травмами его госпитализировали в больницу. Пассажиры, которые ехали в рейсовом автобусе, не пострадали.
Сейчас по факту аварии проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.