В «Уралкалии» подписан новый коллективный договор

В новом коллективном договоре полностью сохранено действие основных льгот и гарантий, некоторые из них были расширены. Увеличены размеры единовременной выплаты при рождении ребенка. Продолжают работать программы по организации качественного медицинского обслуживания по договорам обязательного и добровольного страхования. Сотрудникам компенсируется до 70% затрат на питание в корпоративных столовых и буфетах. Осуществляется бесплатная доставка до места работы как в Березниках, так и в Соликамске.