Жена пилота «Уральских авиалиний» против предложения об уходе мужа с работы

6 декабря родственники пилотов этого рейса сообщили, что командир эскадрильи от имени руководства авиакомпании предложил им написать заявление об уходе, так как результаты расследования уже предсказуемы, и они допустили ошибку, не рассчитав количество топлива для маневра. Однако Белов и Семёнов отказались уйти из компании «по-хорошему». Авиакомпания пока не комментирует ситуацию с пилотами.