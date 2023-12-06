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Жена пилота «Уральских авиалиний» против предложения об уходе мужа с работы

Жена пилота «Уральских авиалиний» против предложения об уходе мужа с работы

6 декабря 2023, 13:57
Фото: 1MI
Жена пилота компании «Уральские авиалинии», который посадил лайнер в поле под Новосибирском, высказалась против предложения начальства мужа уйти с работы «по собственному желанию», так как она считает это несправедливым и вся семья против таких попыток.

Жена Эдуарда Семёнова, одного из пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии», которые совершили посадку самолета в поле под Новосибирском 12 сентября, высказалась о предложении начальства уйти с работы. Женщина считает, что это было несправедливым, и вся семья лётчика категорически против попыток выгнать его «по собственному желанию», пишет ridus.ru.

12 сентября Airbus-A320 компании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Сочи-Омск, экстренно приземлился на поле в Убинском районе Новосибирской области. В результате никто из более чем 160 пассажиров, включая 23 детей, не пострадал.

6 декабря родственники пилотов этого рейса сообщили, что командир эскадрильи от имени руководства авиакомпании предложил им написать заявление об уходе, так как результаты расследования уже предсказуемы, и они допустили ошибку, не рассчитав количество топлива для маневра. Однако Белов и Семёнов отказались уйти из компании «по-хорошему». Авиакомпания пока не комментирует ситуацию с пилотами.

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