Жена пилота «Уральских авиалиний» против предложения об уходе мужа с работы

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Жена Эдуарда Семёнова, одного из пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии», которые совершили посадку самолета в поле под Новосибирском 12 сентября, высказалась о предложении начальства уйти с работы. Женщина считает, что это было несправедливым, и вся семья лётчика категорически против попыток выгнать его «по собственному желанию», пишет ridus.ru.
12 сентября Airbus-A320 компании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Сочи-Омск, экстренно приземлился на поле в Убинском районе Новосибирской области. В результате никто из более чем 160 пассажиров, включая 23 детей, не пострадал.
6 декабря родственники пилотов этого рейса сообщили, что командир эскадрильи от имени руководства авиакомпании предложил им написать заявление об уходе, так как результаты расследования уже предсказуемы, и они допустили ошибку, не рассчитав количество топлива для маневра. Однако Белов и Семёнов отказались уйти из компании «по-хорошему». Авиакомпания пока не комментирует ситуацию с пилотами.