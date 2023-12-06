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Жители Прикамья использовали для кражи инвалидное кресло

Жители Прикамья использовали для кражи инвалидное кресло

6 декабря 2023, 04:52
Фото: fusionbrain.ai
Мужчины ранее были судимы.

В Добрянке задержали двоих мужчин за похищение металлических труб. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, речь идет о мужчинах 1964 и 1981 годов рождения, которые раньше уже были привлечены к уголовной ответственности.

Один из мужчин гулял по микрорайону Крутая гора. Там он увидел земельный участок, где лежали трубы. Он увидел нишу, через которую можно проникнуть на территорию. Трубы были слишком тяжелые, поэтому он позвал на помощь знакомого.

На преступление они пошли вместе с инвалидным креслом, которое было у одного из них. На кресле они вывозили трубы в пункт приема металлолома. Силовики возбудили уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». 

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#Происшествия#Пермь#Преступление#Кража#Преступления
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