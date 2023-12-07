Больше чем на 15 часов задержаны рейсы в аэропорту Кузбасса из-за непогоды

Чтобы помочь авиапассажирам, Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала прием для всех, кто пострадал от задержки рейсов. Если пассажиры столкнулись с нарушением своих прав во время ожидания рейсов, они могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по указанному телефону: +7 (913) 921-70-00.