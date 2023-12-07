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Больше чем на 15 часов задержаны рейсы в аэропорту Кузбасса из-за непогоды

Больше чем на 15 часов задержаны рейсы в аэропорту Кузбасса из-за непогоды

7 декабря 2023, 20:02
Фото: 1MI
Из-за погодных условий в аэропорту Новокузнецка задержаны рейсы в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск продолжительностью более 15 часов, поэтому прокуратура организовала приём авиапассажиров для решения возможных проблем.

Из-за плохой погоды в аэропорту Новокузнецка имени Б. В. Волынова произошли задержки рейсов компаний «Сибирь», «Аэрофлот», «РедВингс» и «Северный ветер». Пассажиры, направляющиеся в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск, вынуждены были провести более 15 часов в аэропорту, пишет sibdepo.ru.

Чтобы помочь авиапассажирам, Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала прием для всех, кто пострадал от задержки рейсов. Если пассажиры столкнулись с нарушением своих прав во время ожидания рейсов, они могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по указанному телефону: +7 (913) 921-70-00.

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