Больше чем на 15 часов задержаны рейсы в аэропорту Кузбасса из-за непогоды

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Из-за плохой погоды в аэропорту Новокузнецка имени Б. В. Волынова произошли задержки рейсов компаний «Сибирь», «Аэрофлот», «РедВингс» и «Северный ветер». Пассажиры, направляющиеся в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск, вынуждены были провести более 15 часов в аэропорту, пишет sibdepo.ru.
Чтобы помочь авиапассажирам, Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала прием для всех, кто пострадал от задержки рейсов. Если пассажиры столкнулись с нарушением своих прав во время ожидания рейсов, они могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по указанному телефону: +7 (913) 921-70-00.