Фестиваль «Город встреч» в Перми могут сделать ежегодным

Часть событий с фестиваля «Город встреч», прошедшего этим летом в Перми, могут перенести на 2024 год. Об этом в ходе прямого эфира вчера, 6 декабря, заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, власти сейчас прорабатывают такую возможность. Кроме того, есть вероятность, что «Город встреч» сделают традиционным.