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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Часть событий фестиваля «Город встреч» в Перми хотят перенести на 2024 год

Фестиваль «Город встреч» в Перми могут сделать ежегодным

7 декабря 2023, 09:54
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Часть событий фестиваля «Город встреч» в Перми хотят перенести на 2024 год

Пока неизвестно, будет ли реализована эта идея.
Сюжет
Пермь 300

Часть событий с фестиваля «Город встреч», прошедшего этим летом в Перми, могут перенести на 2024 год. Об этом в ходе прямого эфира вчера, 6 декабря, заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, власти сейчас прорабатывают такую возможность. Кроме того, есть вероятность, что «Город встреч» сделают традиционным.

Летний фестиваль «Город встреч» прошел в Перми с 17 июня по 26 августа текущего года в рамках празднования 300-летия столицы Прикамья. Он был посвящен трем направлениям — пермистике (изучение всего пермского с использованием современных технологий), пермьформансу (мультижанровый формат, посвященный пермскому балету, театру и опере) и перманентности (креативный импульс в будущее). Главным режиссером фестиваля стал известный фигурист и постановщик Илья Авербух.

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#Общество#Пермь#Пермь 300#Культура#Илья Авербух#Город Встреч
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