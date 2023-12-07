Глава пресс-службы администрации Перми покидает свой пост

Пермячка работала в городской администрации с 2009 года. В публикации в социальных сетях Наталья отметила, что успела поработать с несколькими мэрами Перми — Аркадием Кацем, Анатолием Маховиковым, Дмитрием Самойловым и Алексеем Дёмкиным. «Восхищалась и продолжаю восхищаться их интеллектом, внутренней культурой и силой», — написала она. Также Шушпанова призналась, что любила и продолжает любить свою работу и коллектив. По словам Натальи, она всегда ощущала поддержку со стороны СМИ и подружилась со многими журналистами.