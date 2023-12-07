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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Руководитель пресс-службы мэрии Перми уходит с поста

Глава пресс-службы администрации Перми покидает свой пост

7 декабря 2023, 06:08
Фото: личная страница Натальи Шушпановой в соцсетях

Руководитель пресс-службы мэрии Перми уходит с поста

Наталья Шушпанова поблагодарила мэра в соцсетях за возможность начать новую жизнь.

Руководитель пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова покидает должность. Ее последний рабочий день в мэрии на следующей неделе, 15 декабря, сообщила сама Наталья в социальных сетях.

Пермячка работала в городской администрации с 2009 года. В публикации в социальных сетях Наталья отметила, что успела поработать с несколькими мэрами Перми — Аркадием Кацем, Анатолием Маховиковым, Дмитрием Самойловым и Алексеем Дёмкиным. «Восхищалась и продолжаю восхищаться их интеллектом, внутренней культурой и силой», — написала она. Также Шушпанова призналась, что любила и продолжает любить свою работу и коллектив. По словам Натальи, она всегда ощущала поддержку со стороны СМИ и подружилась со многими журналистами.

«Спасибо, Эдуард Олегович, за возможность начать новую жизнь, и я иду дальше», — завершила свой пост руководитель пресс-службы администрации города, обращаясь к нынешнему мэру города Эдуарду Соснину.

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#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Администрация Перми
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