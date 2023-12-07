Губернатор Пермского края выступил за полный запрет вейпов

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира выступил за полный запрет продажи вейпов. По его словам, это его личное мнение, однако такие меры может принимать только федеральный Минздрав.
«Мы должны ограничить возможность продажи табакосодержащих смесей, чтобы защитить здоровье наших детей. Депутатами Заксобрания принят закон о запрете с 1 марта 2024 года продажи вейпов через ларьки и НТО. Потому что, к сожалению, очень тяжело за ними следить», — отметил губернатор.
Основная проблема с НТО в том, что их могут передвигать с места на место, именно поэтому необходим запрет продажи вейпов через НТО, считает Махонин. При этом в случае нарушения будут изымать весь ларек с продукцией, которую незаконно продавали.
При этом продавать вейпы через НТО можно в том случае, если в населенном пункте отсутствуют магазины с подобной продукцией.