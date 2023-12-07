Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал стрельбу в брянской школе

Напомним, сегодня, 7 декабря, 14-летняя девочка устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске. По предварительным данным, в результате стрельбы погибли два человека (в том числе пострадавшая), и еще пятеро пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).