Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал стрельбу в брянской школе

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал стрельбу в школе Брянска. Свои соболезнования в связи с ЧП глава Прикамья написал в своем telegram-канале.
«Соболезную родным и близким погибших. Здоровья и сил всем пострадавшим, пусть все ребята скорее идут на поправку», — написал губернатор.
Напомним, сегодня, 7 декабря, 14-летняя девочка устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске. По предварительным данным, в результате стрельбы погибли два человека (в том числе пострадавшая), и еще пятеро пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).