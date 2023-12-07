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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал стрельбу в брянской школе

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал стрельбу в брянской школе

7 декабря 2023, 11:58
Фото: официальный телеграм-канал Махонина
В результате ЧП погибли два человека, пострадали — пять.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал стрельбу в школе Брянска. Свои соболезнования в связи с ЧП глава Прикамья написал в своем telegram-канале.

«Соболезную родным и близким погибших. Здоровья и сил всем пострадавшим, пусть все ребята скорее идут на поправку», — написал губернатор.

Напомним, сегодня, 7 декабря, 14-летняя девочка устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске. По предварительным данным, в результате стрельбы погибли два человека (в том числе пострадавшая), и еще пятеро пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

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#Махонин#Пермь#Уголовное дело#Стрельба#Следственный комитет#Погибшие#Оружие#Пострадавшие#Брянская школа#Статья 105 УК РФ#Соболезнования
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