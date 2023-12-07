Хозяйка кафе, где отравились пермяки, взыскала с Минфина деньги за преследование

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Поставщица готовой еды в кафе «Овсянка» и «O-fit», где в ноябре 2019 года отравились десятки пермяков, Анна Козофат отсудила у государства 200 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование, стало известно журналисту Properm.ru. Как рассказали в суде, в своем иске предпринимательница требовала от Минфина России 3 млн рублей, но Ленинский районный суд удовлетворил ее иск лишь частично. Решение в силу еще не вступило.
После того, как пообедавшие в кафе «Овсянка» и «O-fit» посетители, а также несколько сотрудников самих кафе массово заразились сальмонеллезом, было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности. Обвинение в том числе было предъявлено и Анне Козофат, но позднее уголовное преследование в отношении нее было прекращено.
В результате в мае 2021 года сотрудники ИП Козофат — заведующая производством Юлия Лядова и повар Наталья Хамидуллина — были признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, которые повлекли за собой смерть ребенка и массовое отравление 50 людей. Суд приговорил Лядову к 1,5 годам ограничения свободы, а Хамидуллину — к двум годам ограничения свободы, а Козофат была признана гражднским ответчиком по уголовному делу. Суд обязал ее удовлетворить иски о компенсации морального вреда. Оспорить это решение Козофат не удалось. Кроме того, пострадавшие выиграли у нее гражданские иски о возмещении вреда.
С 2021 года на взыскании у приставов находится двадцать исполнительных листов к Козофат, которые она не оплатила. Пострадавшие от обедов в кафе «Овсянка» и «O-fit» подтвердили эту информацию журналисту Properm.ru. Размеры взысканий — от 10 тыс. рублей до 2,2 млн рублей. Из-за того, что взысканные судом суммы компенсаций выплачены не были, приставы арестовали имущество Анны Козофат на сумму 90 тыс. рублей.
Сейчас Анна Козофат в суде оспаривает действия пристава-исполнителя, считая их незаконными, ответчиком по делу выступает УФФСП. Иск поставщицы еды Ленинский суд только начал рассматривать. Третьими лицами к участию в деле привлечены восемнадцать пострадавших, с которыми Коозофат не расплатилась.
После скандала с массовым отравлением людей предприятия Козофат продолжают заниматься поставкой обедов, в том числе по госконтрактам. Согласно открытых данных, «Комбинат детского питания», где до бенефициаром до 2019 года была Анна Козофат, а сейчас владеет Алла Козофат, в 2023 году заключил с «Академией Первых» на поставку питания семь госконтрактов, три из которых прекращены, а четыре исполняются. В 2021 году Роспотребнадзор выявлял нарушения в работе комбината при поставке школьного питания.
Первые экстренные извещения о массовом отравлении людей начали поступать в Роспотребнадзор утром 16 ноября 2019 года, и продолжали поступать в течение нескольких дней. После эпидрасследования выяснилось, что 41 из 50 потерпевших ели в кафе «Овсянка» и «O-fit» картофельную запеканку, которая и была признана «виновницей» произошедшего. Ее в тот день готовили с нарушением температурного режима, свидетели называли ее «бледной и непропеченой». В результате по данным уголовного дела более пятидесяти человек были признаны пострадавшими, один ребенок скончался после отравления в реанимации.