Хозяйка кафе, где отравились пермяки, взыскала с Минфина деньги за преследование

Первые экстренные извещения о массовом отравлении людей начали поступать в Роспотребнадзор утром 16 ноября 2019 года, и продолжали поступать в течение нескольких дней. После эпидрасследования выяснилось, что 41 из 50 потерпевших ели в кафе «Овсянка» и «O-fit» картофельную запеканку, которая и была признана «виновницей» произошедшего. Ее в тот день готовили с нарушением температурного режима, свидетели называли ее «бледной и непропеченой». В результате по данным уголовного дела более пятидесяти человек были признаны пострадавшими, один ребенок скончался после отравления в реанимации.