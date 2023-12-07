Храму при 190-летней пермской больнице подарили частицу мощей Александра Невского

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Храму при Пермской краевой клинической больнице передали частицу мощей Александра Невского. Останки святого подарил пермской церкви Варсонофий, Санкт-Петербургский и Ладожский митрополит. Настоятель храма Димитрий Таранченко в декабре доставил частицу в региональную столицу.
Александр Невский является покровителем всего комплекса Пермской краевой клинической больницы, пишет в своем телеграм-канале глава Минздрава Прикамья Анастасия Крутень. После осмотра городской больницы в 1824 году Александр I заявил, что «не мешало бы позаботиться о приведении заведений приказа в лучший вид». После отъезда императора началось строительство Пермской краевой больницы.
В октябре 1833 года строительство завершилось. В память посещения города императором больница была названа Александровской, а в вестибюле на первом этаже здания установлена икона Александра Невского. В декабре 2023 года Пермской краевой больнице исполнилось 190 лет.