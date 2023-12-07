Храму при 190-летней пермской больнице подарили частицу мощей Александра Невского

Александр Невский является покровителем всего комплекса Пермской краевой клинической больницы, пишет в своем телеграм-канале глава Минздрава Прикамья Анастасия Крутень. После осмотра городской больницы в 1824 году Александр I заявил, что «не мешало бы позаботиться о приведении заведений приказа в лучший вид». После отъезда императора началось строительство Пермской краевой больницы.