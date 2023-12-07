Компания пермского блогера Аяза Шабутдинова отрицает данные прокуратуры Москвы

Представители «Лайк Центра» утверждают, что счета Аяза и Василия действительно были заблокированы еще 1 декабря, однако сторону защиты в рамках следствия не уведомили об этом. А адвокаты заранее подавали соответствующее ходатайство. Кроме того, в компании пояснили, что никаких новых обвиняемых не появилось в уголовном деле, так как Василий Алексеев был генеральным директором «Лайк Центра». Он проходит по делу как подозреваемый. В компании также обратили внимание, что в некоторых СМИ распространяется информация о проведении образовательных курсов Шабутдинова от акционерных обществ (АО), хотя это не так. Курсы проводились в автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства+» (она же «Лайк Центр»).