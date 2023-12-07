Компания пермского блогера Аяза Шабутдинова отрицает данные прокуратуры Москвы

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 09:00
В «Лайк Центре», созданном предпринимателем, блогером и бизнес-коучем Аязом Шабутдиновым, прокомментировали информацию о блокировке банковских счетов Аяза и 35-летнего гендиректора компании Василия Алексеева. Вчера, 6 декабря, об этом факте пресс-служба прокуратуры города Москвы.
Представители «Лайк Центра» утверждают, что счета Аяза и Василия действительно были заблокированы еще 1 декабря, однако сторону защиты в рамках следствия не уведомили об этом. А адвокаты заранее подавали соответствующее ходатайство. Кроме того, в компании пояснили, что никаких новых обвиняемых не появилось в уголовном деле, так как Василий Алексеев был генеральным директором «Лайк Центра». Он проходит по делу как подозреваемый. В компании также обратили внимание, что в некоторых СМИ распространяется информация о проведении образовательных курсов Шабутдинова от акционерных обществ (АО), хотя это не так. Курсы проводились в автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства+» (она же «Лайк Центр»).
В прокуратуре столицы сообщают, что взяли на контроль ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Аяза Шабутдинова, обвиняемого в преступлении по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Известно, что исполнительный директор АНО «Центр развития предпринимательства+» Василий Алексеев скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск.
По сообщению надзорного ведомства, Шабутдинов на время следствия отстранен от должности исполнительного директора АНО и гендиректора АО, через которые продавались обучающие курсы. В ходе следствия для обеспечения возмещения причиненного потерпевшим ущерба наложен арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах Аяза и 11 счетах Василия, открытых в различных банках.
Ранее столичная прокуратура также отмечала, что блогер вместе с соучастниками создавал ложное впечатление у клиентов якобы о том, что можно вести бизнес и получать много денег, если пройти его курсы. Известно, что в уголовном деле фигурируют восемь потерпевших — они купили у Аяза услуги на сумму от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей. Сам Аяз был задержан 3 ноября, сейчас до 16 декабря он находится в СИЗО.