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В «Лайк Центре» Аяза Шабутдинова прокомментировали информацию прокуратуры

Компания пермского блогера Аяза Шабутдинова отрицает данные прокуратуры Москвы

7 декабря 2023, 08:05
Фото: личная страница Аяза Шабутдинова в соцсетях

В «Лайк Центре» Аяза Шабутдинова прокомментировали информацию прокуратуры

Сейчас блогер из Куеды находится в СИЗО, а его соучастник объявлен в розыск.

В «Лайк Центре», созданном предпринимателем, блогером и бизнес-коучем Аязом Шабутдиновым, прокомментировали информацию о блокировке банковских счетов Аяза и 35-летнего гендиректора компании Василия Алексеева. Вчера, 6 декабря, об этом факте пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Представители «Лайк Центра» утверждают, что счета Аяза и Василия действительно были заблокированы еще 1 декабря, однако сторону защиты в рамках следствия не уведомили об этом. А адвокаты заранее подавали соответствующее ходатайство. Кроме того, в компании пояснили, что никаких новых обвиняемых не появилось в уголовном деле, так как Василий Алексеев был генеральным директором «Лайк Центра». Он проходит по делу как подозреваемый. В компании также обратили внимание, что в некоторых СМИ распространяется информация о проведении образовательных курсов Шабутдинова от акционерных обществ (АО), хотя это не так. Курсы проводились в автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства+» (она же «Лайк Центр»).

В прокуратуре столицы сообщают, что взяли на контроль ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Аяза Шабутдинова, обвиняемого в преступлении по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Известно, что исполнительный директор АНО «Центр развития предпринимательства+» Василий Алексеев скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск.

По сообщению надзорного ведомства, Шабутдинов на время следствия отстранен от должности исполнительного директора АНО и гендиректора АО, через которые продавались обучающие курсы. В ходе следствия для обеспечения возмещения причиненного потерпевшим ущерба наложен арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах Аяза и 11 счетах Василия, открытых в различных банках.

Ранее столичная прокуратура также отмечала, что блогер вместе с соучастниками создавал ложное впечатление у клиентов якобы о том, что можно вести бизнес и получать много денег, если пройти его курсы. Известно, что в уголовном деле фигурируют восемь потерпевших — они купили у Аяза услуги на сумму от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей. Сам Аяз был задержан 3 ноября, сейчас до 16 декабря он находится в СИЗО.

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