Микоплазменная инфекция выявлена в России. Стоит ли бояться новой эпидемии в Прикамье

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Этой осенью в России стала распространяться микоплазменная инфекция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первый случай в стране был зафиксирован в конце сентября. По ее словам, групповые случаи заражения обнаружили в 16 регионах в октябре, а в середине ноября ситуация сошла на нет, так как учреждения уходили на карантин и своевременно проводили профилактику.
В Пермском крае случаи заболевания микоплазменной инфекцией не выявлены, сообщили Properm.ru в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. Это не новая болезнь, и для ее лечения в Прикамье есть все необходимые ресурсы. Симптомами данной инфекции являются повышение температуры и кашель, а также катаральный синдром в виде острого назофарингита, конъюнктивита и ринита. Инфекция подтверждается с помощью лабораторной диагностики, а лечение назначает врач.
В качестве мер неспецифической профилактики микоплазменной инфекции нужно уменьшить вероятность заражения. Для этого проводится влажная уборка помещений и их проветривание. Также пермякам рекомендуется вести здоровый образ жизни, надевать медицинские маски в местах массового скопления людей и особенно в больницах и поликлиниках. Кроме того, следует соблюдать правила личной гигиены.