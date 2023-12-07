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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Микоплазменная инфекция в Пермском крае в 2023 году: симптомы и профилактика

Микоплазменная инфекция выявлена в России. Стоит ли бояться новой эпидемии в Прикамье

7 декабря 2023, 11:02
Фото: fusionbrain.ai

Микоплазменная инфекция в Пермском крае в 2023 году: симптомы и профилактика

В Роспотребнадзоре сообщили, что делать для профилактики и есть ли инфицированные в Пермском крае.

Этой осенью в России стала распространяться микоплазменная инфекция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первый случай в стране был зафиксирован в конце сентября. По ее словам, групповые случаи заражения обнаружили в 16 регионах в октябре, а в середине ноября ситуация сошла на нет, так как учреждения уходили на карантин и своевременно проводили профилактику.

В Пермском крае случаи заболевания микоплазменной инфекцией не выявлены, сообщили Properm.ru в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. Это не новая болезнь, и для ее лечения в Прикамье есть все необходимые ресурсы. Симптомами данной инфекции являются повышение температуры и кашель, а также катаральный синдром в виде острого назофарингита, конъюнктивита и ринита. Инфекция подтверждается с помощью лабораторной диагностики, а лечение назначает врач.

В качестве мер неспецифической профилактики микоплазменной инфекции нужно уменьшить вероятность заражения. Для этого проводится влажная уборка помещений и их проветривание. Также пермякам рекомендуется вести здоровый образ жизни, надевать медицинские маски в местах массового скопления людей и особенно в больницах и поликлиниках. Кроме того, следует соблюдать правила личной гигиены.

В России и мире начала распространяться микоплазменная инфекция
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#Здоровье#Общество#Пермь#Роспотребнадзор#Болезнь
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