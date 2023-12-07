Микоплазменная инфекция выявлена в России. Стоит ли бояться новой эпидемии в Прикамье

Этой осенью в России стала распространяться микоплазменная инфекция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первый случай в стране был зафиксирован в конце сентября. По ее словам, групповые случаи заражения обнаружили в 16 регионах в октябре, а в середине ноября ситуация сошла на нет, так как учреждения уходили на карантин и своевременно проводили профилактику.