На Сахалине впервые пройдет Международный форум Студенческих медицинских отрядов

Форум объединит на одной площадке 350 школьников, студентов и молодых специалистов из 50 регионов страны, а также студентов-медиков из Республики Беларусь. Программа форума будет наполнена образовательными и дискуссионными площадками, творческими мастерскими и интерактивными зонами.