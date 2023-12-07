Налоговая требует признать пермский ФК «Звезда» банкротом

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
Налоговая служба хочет признать пермский футбольный клуб «Звезда» банкротом. Заявление подано в краевой арбитражный суд 6 декабря. Бывший директор ФК Антон Клепиков пояснил изданию «КоммерсантЪ-Прикамье», что долгов перед налоговой у клуба нет, однако они имеются перед контрагентами. Клепиков считает, что заявление, вероятнее всего, связано с переходом на единый налоговый счет: «Все долги гасились через приставов. До копейки».
Пермский ФК «Звезда» был основан в 1932 году, существовал до 1996 года. В 2018 году был возрожден после ликвидации ФК «Амкар». Летом 2022 года «Амкар» был возрожден, произошло слияние с ФК «Звезда».