Налоговая требует признать пермский ФК «Звезда» банкротом

Налоговая служба хочет признать пермский футбольный клуб «Звезда» банкротом. Заявление подано в краевой арбитражный суд 6 декабря. Бывший директор ФК Антон Клепиков пояснил изданию «КоммерсантЪ-Прикамье», что долгов перед налоговой у клуба нет, однако они имеются перед контрагентами. Клепиков считает, что заявление, вероятнее всего, связано с переходом на единый налоговый счет: «Все долги гасились через приставов. До копейки».