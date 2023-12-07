Наталия Ступникова может завтра стать президентом АО «Соликамскбумпром»

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Завтра, 8 декабря, состоится внеочередное собрание акционеров АО «Соликамскбумпром», на котором будет избран новый президент компании. Как пишет телеграм-канал «СлуховойАнализатор», новым президентом компании будет избрана Наталия Ступникова, которая сейчас руководит обществом в статусе исполняющего обязанности президента.
В сентябре АО «Соликамскбумпром» назначили временно исполняющего обязанности президента общества. С 22 сентября им стала вице-президент по экономике и финансам предприятия Наталия Ступникова. Такое решение было принято в ходе заседания совета директоров 21 сентября.
О смерти прошлого президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова стало известно 7 сентября. Сообщалось, что он попал в городскую реанимацию с незначительными травмами, а потом был доставлен на лечение в Пермь. Виктор Баранов был директором Соликамского ЦБК с 1990 года, а в 1996 году стал президентом компании.