Наталия Ступникова может завтра стать президентом АО «Соликамскбумпром»

О смерти прошлого президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова стало известно 7 сентября. Сообщалось, что он попал в городскую реанимацию с незначительными травмами, а потом был доставлен на лечение в Пермь. Виктор Баранов был директором Соликамского ЦБК с 1990 года, а в 1996 году стал президентом компании.