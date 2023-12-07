«Навигатор карьеры» поможет искать специалистов для работы на Сахалине

— Нашему региону нужны новые кадры, предприятия испытывают потребность в повышении качества подготовки сотрудников, специалисты-кадровики постоянно отслеживают актуальные резюме граждан, желающих получить рабочее место, — отметила исполняющая обязанности генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлева. — Поэтому по инициативе губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренкомы создали платформу, которая помогает в решении всех вышеназванных вопросов и направлена именно на развитие кадров для экономики на территории Сахалинской области.