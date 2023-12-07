Названы самые холодные места Пермского края, в которых температура приближается к -40

В Перми на 8 утра зафиксировано -31,2˚, а в аэропорту -34˚. Это еще не окончательные минимумы, так как пока продолжает холодать. Пока в большинстве пунктов теплее, чем в самый холодный день этого года (9 января), в Перми тогда было -32,4˚, а по краю до -40,7˚.