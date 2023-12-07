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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Названы самые холодные места Пермского края, в которых температура приближается к -40

Названы самые холодные места Пермского края, в которых температура приближается к -40

7 декабря 2023, 04:53
Фото: 1MI
Ниже 30 градусов температура не опустилась пока только в Чайковском.

По данным на 8 утра 7 декабря отметку -35˚ перешли несколько метеостанций Пермского края. В Кочево было -36,3˚, в Чермозе -36,0˚, в Кунгуре -35,9˚, в Гайнах -35,8˚, в Осе -35,5˚. Температура воздуха ниже -30˚ отмечена повсеместно, за исключением Чайковского, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

В Перми на 8 утра зафиксировано -31,2˚, а в аэропорту -34˚. Это еще не окончательные минимумы, так как пока продолжает холодать. Пока в большинстве пунктов теплее, чем в самый холодный день этого года (9 января), в Перми тогда было -32,4˚, а по краю до -40,7˚.

В соседних регионах в Кировской области и Удмуртии оказалось несколько теплее, чем ожидалось, а вот в Свердловской области морозы сильные, на некоторых метеостанциях приближаются к отметке -40˚ (Висим -39,0˚).

#Общество#Погода#Неблагоприятные метеоусловия
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