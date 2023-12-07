Несовершеннолетний закладчик из Березников ближайшие годы проведёт за решёткой

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Суд вынес приговор несовершеннолетнему закладчику из Березников. Молодой человек попался с поличным в Мотовилихинском районе сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
В феврале молодой человек из Березников был взят с поличным при извлечении из тайника более 26 граммов наркотиков в Мотовилихе. Он должен был изъятые наркотики разделить на индивидуальные дозы и создать тайники-закладки для продажи.
Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п, г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.