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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Несовершеннолетний закладчик из Березников ближайшие годы проведёт за решёткой

Несовершеннолетний закладчик из Березников ближайшие годы проведёт за решёткой

7 декабря 2023, 13:19
Фото: 1MI
Он попался в момент, когда забрал содержимое тайника с наркотиками.

Суд вынес приговор несовершеннолетнему закладчику из Березников. Молодой человек попался с поличным в Мотовилихинском районе сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

В феврале молодой человек из Березников был взят с поличным при извлечении из тайника более 26 граммов наркотиков в Мотовилихе. Он должен был изъятые наркотики разделить на индивидуальные дозы и создать тайники-закладки для продажи.

Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п, г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

#Суд#Пермь#Криминал#Наркотики
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