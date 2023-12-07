Никакого веселья! ГИБДД отчиталась об уничтожении снежной горки в Пермском крае

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Березниковская Госавтоинспекция отчиталась об уничтожении несанкционированной детской горки, о которой стало известно из социальных сетей.
«Куда обратиться, чтоб валы сделали или опять ждут, когда дети до дороги докатятся или в дерево?», — написали в сообществе «Все Березники» 3 декабря.
7 декабря в ГИБДД сообщили, что горка больше непригодна — перед дорогой создали снежные валы. В ГИБДД напомнили, что вопросам установки искусственных неровностей нужно обращаться к собственнику дороги. Зачастую это местная администрация.