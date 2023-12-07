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ГИБДД отчиталась об уничтожении снежной горки в Пермском крае

Никакого веселья! ГИБДД отчиталась об уничтожении снежной горки в Пермском крае

7 декабря 2023, 06:44
Фото: vk.com/ber_bezopasnye /

ГИБДД отчиталась об уничтожении снежной горки в Пермском крае

Самодельная горка заканчивалась дорогой.

Березниковская Госавтоинспекция отчиталась об уничтожении несанкционированной детской горки, о которой стало известно из социальных сетей.

«Куда обратиться, чтоб валы сделали или опять ждут, когда дети до дороги докатятся или в дерево?», — написали в сообществе «Все Березники» 3 декабря.

7 декабря в ГИБДД сообщили, что горка больше непригодна — перед дорогой создали снежные валы. В ГИБДД напомнили, что вопросам установки искусственных неровностей нужно обращаться к собственнику дороги. Зачастую это местная администрация.

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