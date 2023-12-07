НРА: Рейтинг Новикомбанка — АА со стабильным прогнозом

Posted Вчера, 07:04
Published Вчера, 07:04
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Среди основных факторов, повлиявших на уровень рейтинга, в агентстве назвали сильные рыночные позиции Новикомбанка, высокую оценку его показателей ликвидности и операционную эффективность.
Согласно информации, представленной на сайте gorod55.ru, Национальное рейтинговое агентство (НРА) отмечает успешное внедрение Новикомбанком в основные процессы своего основного акционера. Этот банк является ключевым финансовым учреждением, поддерживающим деятельность «Ростеха», и находится в центре финансовой деятельности этой государственной корпорации.
Стабильное предоставление кредитов на выгодных условиях способствует обеспечению текущих потребностей ведущих российских промышленных предприятий. Кроме того, банк активно участвует в реализации стратегических программ, направленных на развитие производственных компаний, внедрение инновационных технологий и запуск серийного производства новых продуктов.
Агентство также подчеркивает в своем пресс-релизе расширение сотрудничества банка с государственными органами, институтами развития и фондами. Новикомбанк активно поддерживает производственные предприятия высокотехнологичных отраслей, снижая стоимость кредитования.
Как и ранее, Новикомбанк выделяет средства на финансирование программ, направленных на поддержку компаний, работающих над достижением технологической независимости России.
Следует также отметить, что кроме успешного внедрения банком в бизнес-процессы своего акционера, агентство выделяет высокое качество банковских активов. По данным НРА, 69,5% общей ссудной задолженности приходится на кредиты, выданные этой организацией.