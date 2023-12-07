Агентство НРА повысило рейтинг Новикомбанка до AA|ru| по национальной рейтинговой шкале для России, прогноз «Стабильный». Впервые получив эту оценку, опорный банк госкорпорации «Ростех» сразу оказался на высоком уровне, что свидетельствует об эффективности модели его развития.

Среди основных факторов, повлиявших на уровень рейтинга, в агентстве назвали сильные рыночные позиции Новикомбанка, высокую оценку его показателей ликвидности и операционную эффективность. Согласно информации, представленной на сайте gorod55.ru, Национальное рейтинговое агентство (НРА) отмечает успешное внедрение Новикомбанком в основные процессы своего основного акционера. Этот банк является ключевым финансовым учреждением, поддерживающим деятельность «Ростеха», и находится в центре финансовой деятельности этой государственной корпорации. Стабильное предоставление кредитов на выгодных условиях способствует обеспечению текущих потребностей ведущих российских промышленных предприятий. Кроме того, банк активно участвует в реализации стратегических программ, направленных на развитие производственных компаний, внедрение инновационных технологий и запуск серийного производства новых продуктов. Агентство также подчеркивает в своем пресс-релизе расширение сотрудничества банка с государственными органами, институтами развития и фондами. Новикомбанк активно поддерживает производственные предприятия высокотехнологичных отраслей, снижая стоимость кредитования. Как и ранее, Новикомбанк выделяет средства на финансирование программ, направленных на поддержку компаний, работающих над достижением технологической независимости России. Следует также отметить, что кроме успешного внедрения банком в бизнес-процессы своего акционера, агентство выделяет высокое качество банковских активов. По данным НРА, 69,5% общей ссудной задолженности приходится на кредиты, выданные этой организацией.