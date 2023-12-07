ОМК представила программу наставничества своего завода в Чусовом

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
ОМК на примере своего завода в Чусовом представила программу наставничества на промышленном предприятии. Директор по персоналу чусовского завода ОМК Жанна Леушина выступила экспертом круглого стола «Инженер настоящего — инженеру будущего: наставничество как инструмент формирования кадрового резерва» в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. Она рассказала, как выстроена профориентационная работа со старшеклассниками и студентами профильных учебных заведений города и Пермского края.
В этом году в Чусовом открыли первые инженерные классы для старшеклассников инженерно-технологического направления, которые планируют поступать в профильные учебные заведения. Это совместный проект с заводом ОМК, который вложил более миллиона рублей на ремонт и оснащение кабинетов физики и химии. Учащиеся получили возможность проходить дополнительные модульные курсы в рамках школьной программы, заниматься проектной деятельностью и участвовать в конференциях ОМК в сопровождении амбассадоров и наставников из числа сотрудников чусовского завода.
С 1 сентября начали обучать техническим специальностям по федеральной программе «Профессионалитет» 100 студентов — будущих сотрудников чусовского завода ОМК. Новый образовательный кластер «Металлургия» открыли в Чусовском индустриальном техникуме при финансовой поддержке ОМК. Учебно-производственные мастерские оснастили современным оборудованием, аналогичным тому, что используют на производстве. В числе преподавателей-наставников — руководители и специалисты чусовского завода, которые прошли обучение в Институте развития профессионального образования.
Также завод готовит к открытию новую площадку своего корпоративного учебного центра. В новых мастерских и лабораториях сотрудники завода, а также школьники и студенты во время практики будут совершенствовать свои навыки, проходить социальную и профессиональную адаптацию под руководством опытных наставников из числа сотрудников завода ОМК.
Жанна Леушина:
— На чусовском заводе ОМК реализуем комплексную программу наставничества с помощью различных инструментов. Регулярно проводим профориентационные встречи со студентами, школьниками и их родителями, организуем для старшеклассников профессиональные пробы, а для студентов — практики и стажировки на рабочих местах. Ежегодно участвуем во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» и краевых профориентационных форумах. Мы уверены, что развитие — это взаимно, поэтому даем возможность определиться с направлением обучения, получить практический опыт под руководством квалифицированных сотрудников завода, устроиться на предприятие и реализовать свой потенциал. Чусовской завод приглашает всех, кто готов стать частью нашей профессиональной команды.