ОМК представила программу наставничества своего завода в Чусовом

В этом году в Чусовом открыли первые инженерные классы для старшеклассников инженерно-технологического направления, которые планируют поступать в профильные учебные заведения. Это совместный проект с заводом ОМК, который вложил более миллиона рублей на ремонт и оснащение кабинетов физики и химии. Учащиеся получили возможность проходить дополнительные модульные курсы в рамках школьной программы, заниматься проектной деятельностью и участвовать в конференциях ОМК в сопровождении амбассадоров и наставников из числа сотрудников чусовского завода.