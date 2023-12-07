Пенсионерку из Чернушки телефонные мошенники обманули на 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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В Чернушке жертвой телефонных мошенников стала 85-летняя пенсионерка. Полицейским удалось задержать курьера, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть отдела МВД России по Чернушинскому городскому округу поступило заявление от 85-летней местной жительницы, ставшей жертвой мошенников. Она рассказала, что ей поступил звонок от девушки, которая представилась медицинским работником и сообщила, что ее дочь стала виновницей ДТП. Сразу же после этого заявительнице позвонил «сотрудник полиции» с предложением урегулировать конфликт между ее родственницей и потерпевшей. Деньги было необходимо передать через курьера. Желая помочь дочери, пенсионерка передала пришедшему к ней домой незнакомцу свои сбережения в сумме 200 тыс. рублей.
Оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 47-летнего жителя Красноуфимска. Оказалось, что он откликнулся на анонимное объявление в интернете с предложением несложной работы. Выполняя инструкции «куратора», мужчина приехал в Чернушку, забрал деньги по указанному адресу и отправил их на продиктованные банковские счета. В качестве вознаграждения он оставил себе сумму в размере 5 тыс. рублей.
Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сотрудники полиции устанавливают сообщников фигуранта, а также его возможную причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Пермского края.