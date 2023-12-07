Пенсионерку из Чернушки телефонные мошенники обманули на 200 тысяч рублей

В дежурную часть отдела МВД России по Чернушинскому городскому округу поступило заявление от 85-летней местной жительницы, ставшей жертвой мошенников. Она рассказала, что ей поступил звонок от девушки, которая представилась медицинским работником и сообщила, что ее дочь стала виновницей ДТП. Сразу же после этого заявительнице позвонил «сотрудник полиции» с предложением урегулировать конфликт между ее родственницей и потерпевшей. Деньги было необходимо передать через курьера. Желая помочь дочери, пенсионерка передала пришедшему к ней домой незнакомцу свои сбережения в сумме 200 тыс. рублей.