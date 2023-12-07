Пермские коммунисты требуют признать иноагентом экс-депутата Заксобрания Илью Лисняка

В своем обращении КПКР приводит несколько фактов биографии Лисняка и Нецветаева с целью обоснования своих подозрений. Со слов руководителя партии, Илья Лисняк через свои интернет-ресурсы постоянно вмешиваться во внутриполитические процессы, происходящие в России и Пермском крае. 30 ноября 2023 года экс-депутат был лишен своего мандата. На данный момент является фигурантом уголовного дела за вымогательство и долгое время живет за границей. В 2023 году жил в Черногории, входящей в список НАТО, сейчас находится в международном розыске.