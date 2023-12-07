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Пермские коммунисты требуют признать иноагентом экс-депутата Заксобрания Илью Лисняка

Пермские коммунисты требуют признать иноагентом экс-депутата Заксобрания Илью Лисняка

7 декабря 2023, 08:57
Фото: properm.ru
Также пермское краевое отделение КПКР просит проверить деятельность соратника Лисняка Михаила Нецветаева.

Пермские коммунисты требуют признать иноагентами бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Илью Лисняка и руководителя «Пермского молодёжного центра» Михаила Нецветаева. Краевое отделение партии обратилось с просьбой в Минюст РФ по Пермскому краю, сообщается на официальной странице коммунистов.

В своем обращении КПКР приводит несколько фактов биографии Лисняка и Нецветаева с целью обоснования своих подозрений. Со слов руководителя партии, Илья Лисняк через свои интернет-ресурсы постоянно вмешиваться во внутриполитические процессы, происходящие в России и Пермском крае. 30 ноября 2023 года экс-депутат был лишен своего мандата. На данный момент является фигурантом уголовного дела за вымогательство и долгое время живет за границей. В 2023 году жил в Черногории, входящей в список НАТО, сейчас находится в международном розыске.

Михаил Нецветаев также вел политическую деятельность в России и оказывал судебную защиту участникам СВО. По словам главы партии Михаила Дьячкова, «Нецветаев при установлении обстоятельств получения ранений, получает информацию о принадлежности того или иного участника СВО к конкретному воинскому подразделению, дислокации, времени пребывания в зоне боевых действий, а также иной информации, которая является информацией в военной области».

Деятельность Ильи Лисняка и Михаила Нецветаева связана с «Пермским молодежным центром». Создал и возглавлял около года организацию Илья Лисняк. Позже руководителем стал Нецветаев. Тем самым коммунисты просят провести детальную проверку их деятельности на выявление признаков иностранных агентов.

Напомним, в конце ноября депутаты краевого Заксобрания лишили мандата Илью Лисняка. Решение приняли без доклада за две минуты. Экс-депутат отметил, что не собирается бороться за мандат и обжаловать решение в суде. Лисняк поздравил себя с «освобождением от давно утратившей свой смысл регалии».

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