Похолодает до -38˚. Синоптики прогнозируют второй пик холодов в Пермском крае

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Published Сегодня, 02:39
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Синоптики дали прогноз по второму пику холодов в Пермском крае. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, 9 декабря морозы немного ослабнут из-за облачности. В субботу температура поднимется до -24…-28˚.
Но расслабляться рано, потому что в 11 декабря ожидается выход высотного циклона с очень холодным воздухом. В связи с этим температура ночью опустится до -33…-38˚, днем до -30…-35˚. Холоднее всего будет на юге и востоке региона.
Серьезное похолодание в регионе началось с середины этой недели. Первая отметка в -30˚ достигнута 6 декабря в Кунгуре, в Перми температура достигла -26,7˚.