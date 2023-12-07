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Синоптики прогнозируют второй пик холодов в Пермском крае на 11 декабря

Похолодает до -38˚. Синоптики прогнозируют второй пик холодов в Пермском крае

7 декабря 2023, 02:39
Фото: fusionbrain.ai

Синоптики прогнозируют второй пик холодов в Пермском крае на 11 декабря

В регионе температура уже достигла отметки в -30˚.

Синоптики дали прогноз по второму пику холодов в Пермском крае. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, 9 декабря морозы немного ослабнут из-за облачности. В субботу температура поднимется до -24…-28˚.

Но расслабляться рано, потому что в 11 декабря ожидается выход высотного циклона с очень холодным воздухом. В связи с этим температура ночью опустится до -33…-38˚, днем до -30…-35˚. Холоднее всего будет на юге и востоке региона.

Серьезное похолодание в регионе началось с середины этой недели. Первая отметка в -30˚ достигнута 6 декабря в Кунгуре, в Перми температура достигла -26,7˚.

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#Пермь#Погода
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