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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Полиция предупредила пермяков о новогодней схеме мошенничества

Полиция предупредила пермяков о новогодней схеме мошенничества

7 декабря 2023, 10:52
Фото: fusionbrain.ai
Силовики призывают не вводить свои личные данные на подозрительных сайтах.

МВД России предупреждает о новой схеме мошенничества. По данным полицейских, в преддверии новогодних праздников началась массовая рассылка. В сообщениях людям приходят ссылки на бесплатный розыгрыш билетов на новогодние мероприятия, концерты популярных исполнителей.

При переходе по ссылке пользователю предлагают заполнить заявку, где нужно указать персональные и платежные данные. Это якобы нужно для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша.

В МВД призывают отказаться от участия в любых акциях, где требуется вводить большое количество личных данных или платежную информацию.

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#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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