Полиция предупредила пермяков о новогодней схеме мошенничества

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
МВД России предупреждает о новой схеме мошенничества. По данным полицейских, в преддверии новогодних праздников началась массовая рассылка. В сообщениях людям приходят ссылки на бесплатный розыгрыш билетов на новогодние мероприятия, концерты популярных исполнителей.
При переходе по ссылке пользователю предлагают заполнить заявку, где нужно указать персональные и платежные данные. Это якобы нужно для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша.
В МВД призывают отказаться от участия в любых акциях, где требуется вводить большое количество личных данных или платежную информацию.