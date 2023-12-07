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После публикации Properm. ru в доме с трещиной в ЖК «Любимов» проведут обследование

После публикации Properm. ru в доме с трещиной в ЖК «Любимов» проведут обследование

7 декабря 2023, 12:15
Фото: properm.ru
Управляющая компания предлагала собственникам квартир провести экспертизу за свой счет, хотя дом находится на гарантии и сдан в эксплуатацию в 2021 году.

Дом с трещинами по ул. Дощеникова, 1 в березниковском ЖК «Любимов» дополнительно обследуют по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он обязал застройщика АО «Корпорация развития Пермского края» сделать это после обращения местных жителей и публикации Properm.ru.

В КРПК сообщили, что планируется заключить договор на ультразвуковое обследование ранее обнаруженных трещин в подвале. Проводить работы будет сторонняя специализированная организация. По итогам проверки примут соответствующие меры, рассказали в пресс-службе администрации губернатора. В корпорации говорят, что сейчас угрозы безопасности для жителей нет.

Фото: properm.ru

Жильцы дома на Дощеникова, 1 ранее рассказали журналисту Properm.ru, что увидели трещину на плите перекрытия в октябре. Они сразу написали обращения в управляющую компанию «Любимый дом», застройщику КРПК и одновременно в Генпрокуратуру и СК России. Несмотря на то, что дом сдан в апреле 2021 года и находится на гарантии у застройщика, УК предложила собственникам квартир провести экспертизу за свой счет.

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#Недвижимость#Пермь#Новостройки#Крпк#Березники#Любимов#Жк любимов
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