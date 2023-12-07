После публикации Properm. ru в доме с трещиной в ЖК «Любимов» проведут обследование

Жильцы дома на Дощеникова, 1 ранее рассказали журналисту Properm.ru, что увидели трещину на плите перекрытия в октябре. Они сразу написали обращения в управляющую компанию «Любимый дом», застройщику КРПК и одновременно в Генпрокуратуру и СК России. Несмотря на то, что дом сдан в апреле 2021 года и находится на гарантии у застройщика, УК предложила собственникам квартир провести экспертизу за свой счет.