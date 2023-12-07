После реконструкции в Перми открылся манеж «Спартак»

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В краевой столице после реконструкции открылся спортивный комплекс «Спартак». В пресс-службе краевого правительства отмечают, что появился крытый манеж с трансформируемыми зрительскими трибунами на 229 мест.
Спортивная арена поделена на секторы для различных спортивных активностей: прыжки в высоту и с шестом, метание диска, толкание ядра, дорожки для забегов на 60 и 200 м. Вдобавок, имеются фитнес-залы, залы для борьбы, бадминтона, тенниса, медицинская зона с криосауной. Пропускная способность манежа составляет до 700 человек в день.
Объект был выкуплен в муниципальную собственность в 2019 году. Работы по реконструкции шли около двух лет. Их стоимость составила около 643 млн рублей.