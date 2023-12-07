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В Перми после реконструкции открыли спортивный комплекс «Спартак»

После реконструкции в Перми открылся манеж «Спартак»

7 декабря 2023, 02:58
Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми после реконструкции открыли спортивный комплекс «Спартак»

Реконструкция объекта велась около двух лет.

В краевой столице после реконструкции открылся спортивный комплекс «Спартак». В пресс-службе краевого правительства отмечают, что появился крытый манеж с трансформируемыми зрительскими трибунами на 229 мест.

Спортивная арена поделена на секторы для различных спортивных активностей: прыжки в высоту и с шестом, метание диска, толкание ядра, дорожки для забегов на 60 и 200 м. Вдобавок, имеются фитнес-залы, залы для борьбы, бадминтона, тенниса, медицинская зона с криосауной. Пропускная способность манежа составляет до 700 человек в день.

Объект был выкуплен в муниципальную собственность в 2019 году. Работы по реконструкции шли около двух лет. Их стоимость составила около 643 млн рублей.

Фото: пресс-служба краевого правительства
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#Спорт#Пермь#Манеж спартак#Спартак
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