Прокуратура взяла под контроль историю с опрокинувшимся на ребёнка в Кудымкаре шкафом

Во время посещения дошкольного учреждения — структурного подразделения МБОУ «Сервинская СОШ» мальчик получил травму ног в результате падения на него мебели. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что указанная конструкция-шкаф не была должным образом закреплена, в связи с чем не имела устойчивости.