Прокуратура взяла под контроль историю с опрокинувшимся на ребёнка в Кудымкаре шкафом

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Кудымкарская городская прокуратура в связи с травмированием ребенка в детском саду организовала проверку исполнения законодательства об образовании. Проверка проводится в части создания безопасных условий нахождения ребенка в муниципальном образовательном учреждении, сообщают в ведомстве.
Во время посещения дошкольного учреждения — структурного подразделения МБОУ «Сервинская СОШ» мальчик получил травму ног в результате падения на него мебели. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что указанная конструкция-шкаф не была должным образом закреплена, в связи с чем не имела устойчивости.
Администрация и работники образовательного учреждения не обеспечили воспитанникам безопасную и комфортную среду для развития и отдыха, считают в прокуратуре. Городским прокурором руководителю Управления образования администрации Кудымкарского муниципального округа и директору МБОУ «Сервинская СОШ» внесены представления.
Прокуратурой инициировано обращение в суд в защиту прав и законных интересов пострадавшего ребенка и его семьи о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда. Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по данному факту.