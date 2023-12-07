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Прокуратура взяла под контроль историю с опрокинувшимся на ребёнка в Кудымкаре шкафом

Прокуратура взяла под контроль историю с опрокинувшимся на ребёнка в Кудымкаре шкафом

7 декабря 2023, 15:55
Фото: 1MI
Надзорное ведомство инициировало подачу иска от родителей в отношении детского сада.

Кудымкарская городская прокуратура в связи с травмированием ребенка в детском саду организовала проверку исполнения законодательства об образовании. Проверка проводится в части создания безопасных условий нахождения ребенка в муниципальном образовательном учреждении, сообщают в ведомстве.

Во время посещения дошкольного учреждения — структурного подразделения МБОУ «Сервинская СОШ» мальчик получил травму ног в результате падения на него мебели. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что указанная конструкция-шкаф не была должным образом закреплена, в связи с чем не имела устойчивости.

Администрация и работники образовательного учреждения не обеспечили воспитанникам безопасную и комфортную среду для развития и отдыха, считают в прокуратуре. Городским прокурором руководителю Управления образования администрации Кудымкарского муниципального округа и директору МБОУ «Сервинская СОШ» внесены представления.

Прокуратурой инициировано обращение в суд в защиту прав и законных интересов пострадавшего ребенка и его семьи о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда. Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по данному факту.

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#Происшествия#Прокуратура#Кудымкар
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