Путин поддержал политику Центробанка по повышению ключевой ставки

Политика Центробанка по повышению ключевой ставки была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. Он выразил мнение, что регулятор выбрал правильное направление на основе имеющихся данных. Это заявление главы государства было сделано на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает uralpolit.ru.