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Путин поддержал политику Центробанка по повышению ключевой ставки

Путин поддержал политику Центробанка по повышению ключевой ставки

7 декабря 2023, 19:58
Фото: 1MI
Владимир Путин поддержал политику Центробанка по повышению ключевой ставки, отметив, что это правильное направление для экономики, и выразил необходимость создания условий для роста ВВП, производительности труда и уровня жизни.

Политика Центробанка по повышению ключевой ставки была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. Он выразил мнение, что регулятор выбрал правильное направление на основе имеющихся данных. Это заявление главы государства было сделано на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает uralpolit.ru.

Путин также отметил, что основная цель состоит в создании условий для эффективной структурной трансформации экономики, чтобы улучшить производительность труда, доходы населения и уровень жизни, по данным агентства «РИА Новости».

Как известно, Владимир Путин предсказал рост ВВП страны, указав, что показатель может достигнуть 3,5%.

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