С начала года в Перми способ управления выбрали 329 многоквартирных домов

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
По результатам проведённых конкурсов собственники 329 многоквартирных домов в Перми приняли решение о заключении договоров об управлении. В отношении 156 домов, то есть почти трети от общего числа выбиравших управляющую организацию, определена временная управляющая организация, сообщает администрация города.
Всего существует три способа управления. Это непосредственное управление собственниками в доме, количество квартир в котором составляет не более 30, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом и управление управляющей организацией.
Если в многоквартирных домах выбор способа управления не сделан, городской департамент ЖКХ включает такие дома в перечень объектов открытого конкурса по отбору управляющей организации. В состав конкурсной комиссии входят сотрудники Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края и депутаты Пермской гордумы.
С начала этого года было проведено 57 открытых конкурсов в отношении 485 многоквартирных домов. По результатам конкурсов принято решение о заключении договоров с семью управляющими организациями в отношении 329 многоквартирных домов.
Для многоквартирных домов, в отношении которых открытый конкурс не состоялся, департаментом определена временная управляющая организация до выбора собственниками помещений способа управления или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определённой собственниками помещений или по результатам конкурса.