С начала года в Прикамье изъято почти 740 килограммов наркотиков

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
За 11 месяцев этого года оперативниками УНК ГУ МВД России по Пермскому краю и подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов внутренних дел Пермского края из незаконного оборота изъято свыше 738 килограммов наркотиков и психотропов. Такую статистику приводят в ГУ МВД по Пермскому краю.
Зарегистрировано 3741 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Подавляющее большинство из них — 2482 связаны с работой интернет-магазинов по распространению наркотиков. Также зафиксированы 12 преступлений, связанных с культивированием наркосодержащих растений, три — с организацией и участием в преступном сообществе.
За наркопреступления к ответственности привлечены 994 человек.