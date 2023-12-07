С начала года в Прикамье изъято почти 740 килограммов наркотиков

За 11 месяцев этого года оперативниками УНК ГУ МВД России по Пермскому краю и подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов внутренних дел Пермского края из незаконного оборота изъято свыше 738 килограммов наркотиков и психотропов. Такую статистику приводят в ГУ МВД по Пермскому краю.