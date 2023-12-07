properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

С начала года в Прикамье изъято почти 740 килограммов наркотиков

С начала года в Прикамье изъято почти 740 килограммов наркотиков

7 декабря 2023, 04:16
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Без малого тысяча человек привлечены к ответственности.

За 11 месяцев этого года оперативниками УНК ГУ МВД России по Пермскому краю и подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов внутренних дел Пермского края из незаконного оборота изъято свыше 738 килограммов наркотиков и психотропов. Такую статистику приводят в ГУ МВД по Пермскому краю.

Зарегистрировано 3741 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Подавляющее большинство из них — 2482 связаны с работой интернет-магазинов по распространению наркотиков. Также зафиксированы 12 преступлений, связанных с культивированием наркосодержащих растений, три — с организацией и участием в преступном сообществе.

За наркопреступления к ответственности привлечены 994 человек.

Читайте также:
У задержанного пермяка изъяты 3 килограмма мефедрона и 2 килограмма гашиша
#Происшествия#Криминал#Наркотики
Подпишитесь
В Дягилевской гимназии в Перми сменился руководитель
Сегодня, 04:33
После реконструкции в Перми открылся манеж «Спартак»
Сегодня, 02:58
Похолодает до -38˚. Синоптики прогнозируют второй пик холодов в Пермском крае
Сегодня, 02:39
Губернатор Пермского края выступил за полный запрет вейпов
Сегодня, 04:10
Суда на подводных крыльях могут вернуться на Каму уже в следующем году
Вчера, 15:13
В Перми проведён рейд, в ходе которого мигрантам вручали повестки в военкомат
Вчера, 13:52