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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Синоптики рассказали, когда в Пермском крае закончатся 40-градусные морозы

Синоптики рассказали, когда в Пермском крае закончатся 40-градусные морозы

7 декабря 2023, 06:05
Фото: properm.ru
Кратковременное потепление будет в выходные, а затем — только на следующей неделе.

В Пермском крае началось продолжительное похолодание. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, в ближайшие дни температура может опуститься до -40˚. Синоптики отмечают, что эти морозы могут стать самыми продолжительными с января 2006 года. Есть вероятность, что в течение шести дней подряд минимальная температура будет ниже отметки в -30˚.

7 декабря температура составит около -35…-36˚, уже 8 декабря она опустится до -40˚, но это ночные показатели. Днем 7 декабря -25…-30˚, 8 декабря -27…-33˚.

В субботу в краевой столице днем потеплеет до -28˚, на северо-западе региона до -24…-27˚. В воскресенье незначительное потепление доберется до Перми, температура составит -27˚, по краю -26…-31˚.

После незначительного и короткого потепления вернутся морозы. В ночь на понедельник по краю температура опустится до -33…-38˚, в низинах до -40˚, днем не выше -30…-35˚. В Перми есть вероятность обновления суточного рекорда для 11 декабря — он составляет -36,5˚.

На потепление можно рассчитывать только с 13 декабря. Однако оно будет незначительным и очень медленным.

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#Пермь#Погода
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