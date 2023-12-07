Синоптики рассказали, когда в Пермском крае закончатся 40-градусные морозы

В Пермском крае началось продолжительное похолодание. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, в ближайшие дни температура может опуститься до -40˚. Синоптики отмечают, что эти морозы могут стать самыми продолжительными с января 2006 года. Есть вероятность, что в течение шести дней подряд минимальная температура будет ниже отметки в -30˚.