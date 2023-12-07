Стали известны итоги третьего сезона конкурса Perspectum Awards 2023

Соучредитель Diversity Group Дмитрий Малеев, который также вошел в состав жюри, в свою очередь, отметил, что щедрость на награды говорит о желании жюри оказать индустрии поддержку в непростой период, однако по-настоящему «золотых» кейсов, с его точки зрения, на конкурсе было мало. Золото, по мнению Малеева, это всегда выход на новый уровень, решение сложной задачи, и важна красота этого решения, свежесть и оригинальность. В завершение своего выступления Дмитрий Малеев призвал потенциальных конкурсантов не бояться выходить на Perspectum Awards и более грамотно подходить к подготовке кейсов.