Стали известны итоги третьего сезона конкурса Perspectum Awards 2023

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Perspectum Awards известен как специализированный конкурс в сфере маркетинга. Проект был запущен Российской ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ) при содействии Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
В текущем году на конкурс поступило более 200 заявок, а победителей выбирали в 30 номинациях. Оценку кейсов проводили по четырем критериям: креативная идея, стратегия, исполнение и результаты.
В составе жюри были представлены 40 экспертов российских агентств и брендов — известных на фестивальной арене законодателей трендов на рынке.
По словам члена жюри, директора по стратегическому продуктовому развитию OMD Resolution Сергея Ефимова, на конкурс попало очень много интересных и сильных работ. Самые яркие проекты удостоились наград в соответствующих категориях.
По составу и направлениям Ефимов выделил несколько тем, которые, по его мнению, выделяются на рынке: среди них креативное и иммерсивное применение медианосителей, кейсы в рамках metaverse и проекты, выполненные на основе искусственного интеллекта и генеративного ИИ.
Эксперт также добавил: «Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что сильные и инновационные проекты в этом году мы увидели не только от лица крупных брендов и корпораций, но и от лица небольших региональных компаний, что говорит о высоком уровне проникновения инноваций в средний бизнес».
Соучредитель Diversity Group Дмитрий Малеев, который также вошел в состав жюри, в свою очередь, отметил, что щедрость на награды говорит о желании жюри оказать индустрии поддержку в непростой период, однако по-настоящему «золотых» кейсов, с его точки зрения, на конкурсе было мало. Золото, по мнению Малеева, это всегда выход на новый уровень, решение сложной задачи, и важна красота этого решения, свежесть и оригинальность. В завершение своего выступления Дмитрий Малеев призвал потенциальных конкурсантов не бояться выходить на Perspectum Awards и более грамотно подходить к подготовке кейсов.
С кейсами всех победителей можно ознакомиться в разделе «Победители» на официальном сайте. Информационным партнером конкурса выступил медиахолдинг 1MI.